Come raccontato da Sky Sport, in questo momento Suso è un giocatore che alla Roma piace ma non ci sarà alcuna offerta per lui a gennaio. L'ala del Milan non è nel mirino del ds Petrachi, concentrato sullo scambio Politano-Spinazzola con l'Inter; mentre Xherdan Shaqiri è stato chiesto al Liverpool in prestito, ma Klopp non lo libera.