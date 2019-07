Suso corre per tenersi il Milan. Lo spagnolo è stato uno dei primi a raggiungere Milanello per il raduno di inizio stagione, un segnale della voglia di confermarsi come uno dei leader anche del nuovo corso dopo un mese, quello di giugno, pregno di incertezza: indicato come uno dei possibili sacrificati in nome delle plusvalenze da realizzare entro lo scorso 30 giugno, l'ex Liverpool è rimasto anche per l'assenza di offerte che soddisfacessero il giocatore e il club di via Aldo Rossi e ora è intenzionato a lottare per mantenere lo status di titolarissimo anche con Marco Giampaolo, una missione che può rivelarsi estremamente insidiosa.



SENZA RUOLO - Il pericolo più grande per Suso infatti è quello di ritrovarsi senza il suo ruolo naturale, ala destra nel tridente. Il 4-3-1-2 è il modulo che ha accompagnato il nuovo tecnico rossonero nelle precedenti esperienze, soprattutto all'Empoli e alla Sampdoria: uno schieramento tattico nel quale è difficile trovare una difficile collocazione per lo spagnolo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Giampaolo ha comunque teso la mano: "E' un giocatore di qualità, ha uno contro uno, ha dribbling, ha soluzioni offensive. Senza giocatori di qualità non vinci le partite. Suso sarà oggetto di valutazione per farlo rendere e per fare rendere la squadra".



LE SOLUZIONI - Ma quale potrebbe essere il ruolo di più facile adattamento per Suso? Certamente non il terzino, brevissimo esperimento di inzaghiana memoria, complicato anche quello di mezzala: una posizione già ricoperta ai tempi dell'Almeria, con le nazionali under della Spagna e provata a Milano, ma per parola di Giampaolo in quel ruolo "siamo già in tanti, siamo coperti", senza considerare il possibile arrivo di altri giocatori. Tutta da valutare anche l'ipotesi di vedere Suso trequartista. Il tentativo di Mihajlovic nella stagione 2015/16 non era andato a buon fine, a tal punto da portare alla rottura tra il tecnico e lo spagnolo, prestato poi al Genoa: a distanza di quattro anni tuttavia Suso è maturato ed è migliorato in fase di rifinitura (9 assist nell'ultima stagione). Ultima soluzione, quella che porta alla possibilità di impiego da seconda punta accanto a un centravanti puro come Piatek, André Silva o Cutrone: questa soluzione permetterebbe a Suso di essere più vicino alla porta per sfruttare il suo uno contro uno e liberarsi alla conclusione e non solo, permetterebbe alla società rossonera di avere numericamente un giocatore in più nel pacchetto offensivo, senza doverlo reperire dal mercato (con lo spagnolo e Borini attualmente sarebbero cinque i giocatori schierabili in attacco). Lui corre per trovare spazio, Giampaolo comincia a studiare: il tecnico dovrà trovare la giusta veste per Suso nel nuovo Milan.



