Al centro dell'attenzione, sempre e comunque. Quando inventa e illumina, quando non gira e diventa un problema invece che una soluzione. Anche quest'anno la stagione di Suso è specchio di quella del Milan di Gattuso, per il quale è insostitubile. A raccontarlo sono le prestazioni, luci e ombre, e i numeri: tolta la trasferta di Frosinone, che ha dovuto saltare per un problema fisico, lo spagnolo ha giocato 21 partite su 21 di campionato, tutte dal primo minuto, segnando cinque gol e mettendo insieme 8 assist. Sempre presente, insomma, anche da affaticato, anche se alle prese con problemi fisici. Come ieri all'Olimpico di Roma, dove è sceso in campo non in perfette condizioni, con pochi allenamenti completi nelle gambe.



DIPENDENZA - La prova dell'ex giocatore di Liverpool e Almeria è stata sotto la sufficienza, ma non è la prima volta e non sarà l'ultima. Perché nelle dinamiche di una stagione un giocatore come lui, con le sue caratteristiche e per il ruolo che interpreta, avrebbe bisogno di riposare, di rifiatare, di tirare la corda. E invece non può farlo. Perché per Gattuso non ha sostituti all'altezza, perché è l'unico in rosa in grado di aggiungere qualità (in attesa dello sbocciamento definitivo di Paquetà), perché anche 'part-time' può fare la differenza. Si è creata, insomma, una dipendenza, con tutti i pro e i contro del caso. FUTURO - Gattuso ne è consapevole e non intende rinunciare a lui. Nel presente e nel futuro. E l'ha ribadito a chi si occupa di mercato. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com nelle prossime settimane ci sarà a casa Milan un summit tra Lucci, agente dello spagnolo, Maldini e Leonardo. La priorità è quella di togliere la clausola, attualmente di 38 milioni di euro e valida fino a metà luglio, ma le parti potrebbero discutere di rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2022.