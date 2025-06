Suwarso, presidente del Como: "Fabregas non lascerà il club. Percorso lungo e che ruota attorno a lui"

Getty e Calciomercato.com

Il Como fa muro sulla questione Cesc Fabregas. L'allenatore dei lariani è corteggiato dall'Inter dopo l'addio di Simone Inzaghi, diretto all'Al-Hilal, ma in riva al lago non sembrano aver alcuna intenzione di liberarsi dal catalano - che ha anche delle quote della società.Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, ha parlato dal palco del SWXS London e ha esposto i piani futuri della sua società che punta ancora forte sull'ex centrocampista di Arsenal e Barcellona. Suwarso ha rivelato che il progetto del Como è a lungo termine e legato a doppia mandata all'attuale mister: “Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club”. Queste le parole del numero uno dei lariani, riportate dal giornalista britannico Davide Zirosky.

Parole dunque che sembrano escludere una partenza imminente di Cesc, nonostante la missione londinese della dirigenza nerazzurra. A fare la differenza sarà certamente la volontà dell'allenatore che già ha avuto un contatto nelle scorse ore con l'Inter ma che già allora aveva esposto alcune perplessità e dubbi.