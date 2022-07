Welcome to The World’s Game

Welcome to #FIFA23.



Launching September 30 with HyperMotion2, both Men’s and Women’s FIFA World Cups, Women’s Club Football, Cross-play, and more:



Pre-order Now https://t.co/YyqDY4nbwv pic.twitter.com/xdGB9EmD9k — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 20, 2022

. EA SPORTS ha annunciato la data d'uscita dell'ultimo capitolo della saga condiviso con FIFA, un titolo che uscirà il 30 settembre con la Standard Edition (il 27 con la Ultimate Edition) che presenterà diverse novità: ci saranno per la prima voltaci saranno i Mondiali maschili di Qatar 2022 e quelli femminili di Australia e Nuova Zelanda 2023 come aggiornamenti post-lancio senza costi aggiuntivi. Novità anche dal punto di vista tecnologico: la tecnologiae l'introduzione delIl comunicato:Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha presentato oggi EA SPORTS™ FIFA 23 e la prossima evoluzione della tecnologia HyperMotion2*, che stabilisce un nuovo standard di gioco realistico e coinvolgente sul campo. FIFA 23 conterrà per la prima volta squadre di club femminili con l'inclusione della Barclays Women's Super League e della Division 1 Arkema al momento del lancio, ampliando la sua posizione di esperienza calcistica più autentica al mondo. I giocatori potranno inoltre vivere l'apice del calcio internazionale maschile e femminile in FIFA 23, con la Coppa del Mondo maschile FIFA Qatar 2022™ e la Coppa del Mondo femminile FIFA Australia e Nuova Zelanda 2023™ come aggiornamenti post-lancio senza costi aggiuntivi. Le funzionalità di cross-play collegheranno e coinvolgeranno gli appassionati di calcio come mai prima d'ora e saranno disponibili in diverse modalità di gioco online in FIFA 23.**Sono ora disponibili i preordini per FIFA 23, che sarà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 e Xbox One il 30 settembre. L'accesso anticipato a FIFA 23 Ultimate Edition inizierà il 27 settembre 2022.I progressi della tecnologia HyperMotion2 e del sistema di fisica di FIFA 23 hanno sbloccato una serie di nuove funzionalità che rendono l'esperienza di gioco più coinvolgente che mai. I movimenti della squadra e dei giocatori sul campo sono più reattivi, intelligenti e autentici, sia che si tratti di lottare contro un difensore o di rivendicare una palla aerea contro un attaccante come un portiere. I giocatori potranno inoltre contare su un nuovo sistema di dribbling intelligente, una transizione più naturale e fluida verso il tiro, una nuovissima meccanica di accelerazione, una maggiore consapevolezza dei giocatori e molto altro ancora. Con il debutto delle squadre di club femminili, in FIFA 23 sono state aggiunte nuovissime animazioni ispirate ai movimenti delle giocatrici reali."Abbiamo spinto i confini del realismo in EA SPORTS FIFA 23 attraverso HyperMotion2, utilizzando una tecnologia all'avanguardia per catturare squadre professionistiche maschili e femminili in partite ad alta intensità che traduce milioni di punti dati in nuove animazioni in tempo reale", ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP & GM, EA SPORTS FC. "Il risultato è il movimento più naturale e realistico nei giochi di calcio e, se combinato con l'inclusione delle Coppe del Mondo maschili e femminili, del calcio di club femminile e delle funzionalità cross-play, coinvolgerà i giocatori e gli appassionati di calcio di tutto il mondo per gli anni a venire".L'esperienza più fedele del gioco del mondo, FIFA 23 presenta ora squadre di club femminili con la Barclays Women's Super League e la Division 1 Arkema che si uniscono alle più grandi stelle e squadre, tra cui 19.000+ giocatori in 700+ squadre in oltre 100 stadi e più di 30 campionati. FIFA 23 è l'unico gioco in cui è possibile giocare le iconiche UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesliga e LaLiga Santander."Sono lieto che la Barclays Women's Super League sia una delle prime competizioni femminili di club a comparire in EA SPORTS FIFA 23, con la franchigia che ha storicamente una delle comunità di gioco più grandi e più impegnate al mondo", ha dichiarato Navin Singh, direttore commerciale della FA. "L'ulteriore visibilità che un marchio globale come EA SPORTS offrirà al nostro campionato, alle squadre e ai giocatori non può essere sottovalutata. Questo sostiene la nostra ambizione di accelerare la crescita del gioco femminile in Inghilterra e sottolinea il nostro impegno ad aprire la Barclays Women's Super League e a renderla ancora più accessibile a nuovi spettatori in tutto il mondo"."Questa partnership tra D1 Arkema ed EA SPORTS è un'ottima notizia per il campionato, i club, le giocatrici, ma anche per i tifosi che, a partire da quest'anno, potranno scoprire le loro giocatrici preferite e partecipare ad attivazioni esclusive", ha dichiarato Francois Vasseur, Direttore Marketing della Federazione Francese di Calcio. "Rappresenta un enorme passo avanti per D1 Arkema come campionato leader con un seguito mondiale".EA SPORTS FIFA 23 presenta una serie di progressi e innovazioni nelle modalità Carriera, Pro Club, VOLTA FOOTBALL, FIFA 23 Ultimate Team™ e altre ancora. Il nuovo sistema di allenamento del Centro di Formazione darà anche ai giocatori nuovi e meno esperti la possibilità di imparare facilmente i fondamenti del gioco e di affinare le proprie abilità prima di buttarsi in una partita.Per la prima volta, i fan avranno anche l'opportunità di giocare la Coppa del Mondo FIFA maschile e femminile nello stesso gioco, con la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™ e la Coppa del Mondo FIFA femminile Australia e Nuova Zelanda 2023™, con ulteriori dettagli che verranno forniti in seguito.FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania e sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One il 30 settembre. L'accesso anticipato per FIFA 23 Ultimate Edition inizia il 27 settembre 2022.*La tecnologia HyperMotion2 è disponibile solo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Stadia.**Le versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S Stadia e PC di FIFA 23 saranno compatibili con il cross-play. Le versioni PlayStation 4 e Xbox One di FIFA 23 saranno compatibili tra loro.