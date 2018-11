Il Mondiale di Russia ha aperto le porte dello showbiz, dello spettacolo e delle passerelle di mezzo mondo a tante bellissime ragazze che hanno sfruttato la presenza sugli spalti degli stadi per mettersi in mostra e farsi notare. Fra queste c'è anche Sveta o meglio Svetlana, Bilyalova.



Modella di intimo e costumi classe 1992, è stata ribattezzata da più parti in tutto il mondo come la nuova "instagram sensation". Oltre 6,3 milioni di follower che la apprezzano non solo per le curve mozzafiato che continua a mostrare, ma anche per l'ironia con cui scherza sul proprio fisico. In Russia però Sveta diede scandalo perchè presente sugli spalti di diverse partite si mostrò senza reggiseno e con una maglietta bianca più che trasparente. Ecco le foto dello scandalo e della bellissima Sveta nella nostra gallery.