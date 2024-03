Svezia-Albania: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Tempo di sosta per le nazionali, tempo di ultimi test in vista degli Europei di Germania. L'Albania, prossima rivale dell'Italia nel girone, se la vede con la Svezia in un amichevole che si disputerà il 25 marzo. Le due squadre arrivano all'appuntamento dopo due brutti ko: gli scandinavi hanno incassato un pesante 5-2 dal Portogallo, Asllani e compagni invece hanno perso 3-0 per mano del Cile. La squadra di Tomasson non parteciperà a Euro 2024, pur avendo in campo quel Gyokeres, sicuro protagonista del prossimo mercato, quella di Sylvinho invece è nel gruppo con Italia, Spagna e Croazia.



SVEZIA-ALBANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Svezia-Albania

Data: 25 marzo 2024

Orario: 19.00

Canale TV: -

Streaming: -



DOVE VEDERLA - Ad oggi Svezia-Albania non verrà trasmessa sul territorio italiano: nessuna emittente ne ha acquisito i diritti di trasmissione quindi il match non sarà visibile in diretta tv.



PROBABILI FORMAZIONI



SVEZIA (4-2-3-1): Olsen; Holm, Hien, Lindelof, Augustinsson; Svanberg, Cajuste; Kulusevski, Isak, Elanga; Gyokeres. Ct. Tomasson



ALBANIA (4-2-3-1): Berisha; Hysaj, Djimsiti, Mihaj, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Seferi; Cikalleshi. Ct. Sylvinho