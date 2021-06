Il ct della Svezia, Janne Andersson, ha parlato dopo la vittoria sulla Slovacchia: "Avere quattro punti dopo due partite è bello. Nel primo tempo non abbiamo giocato come volevamo, la Slovacchia si è mossa molto bene e non ci ha concesso nulla, mentre nella ripresa siamo partiti di slancio e siamo riusciti a prendere il controllo della gara. E a vincere. I nostri attaccanti sono stati fantastici e meritavano anche di segnare di più, in difesa siamo stati solidi. Quest'anno abbiamo giocato sette gare subendo un solo gol. Isak? È davvero bello vederlo in campo, è un grande talento, un giocatore giovane che ha ancora molti margini di miglioramento: penso che ci si possa aspettare ancora molto altro da lui, ha giocato davvero bene oggi".