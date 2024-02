Svezia: ansia per Olsson, è in terapia intensiva

Sono giorni di paura in Svezia per le sorti di Kristoffer Olsson. Il 28enne centrocampista del Midtjylland, cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal, nei giorni scorsi è collassato in casa sua dopo essere stato colpito da un malore improvviso e si trova in questo momento ricoverato in ospedale in Danimarca, in terapia intensiva, con un respiratore attaccato per aiutare nell'ossigenazione.