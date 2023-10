Il ct della Svezia, Janne Andersson, ha parlato in conferenza stampa dopo che la gara fra il Belgio e la sua Nazionale è stata sospesa in seguito all'attentato che ha ucciso due persone, due tifosi svedesi, in trasferta a Bruxelles. Tanta l'amarezza e la tristezza per quanto accaduto.



"IN CHE MONDO VIVIAMO?" - "Siamo tristi e abbiamo le lacrime agli occhi. A metà tempo abbiamo sentito questa incredibile notizia. Tutti i giocatori non volevano continuare. In che razza di mondo viviamo? Anche in Svezia ci sono state recentemente molte vittime della violenza armata".