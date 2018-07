Prosegue il Mondiale. Ieri a prima giornata di quarti, che ha visto i successi del Belgio sul Brasile e della Francia sull'Uruguay. Si prosegue oggi con gli altri due incontri validi per i quarti di finale. Alle 16 in campo l'Inghilterra di Southgate contro la sorprendente Svezia: i britannici, che non raggiungono la semifinale della rassegna iridata dal 1990, vengono dalla vittoria ai rigori contro la Colombia, mentre gli scandinavi hanno eliminato la Svizzera. Alle 20 invece sarà il turno di Russia e Croazia. I padroni di casa, dopo aver fatto fuori la Spagna, ci riproveranno oggi con i balcanici, vittoriosi solo ai rigori con la Danimarca.



PROBABILI FORMAZIONI:



SVEZIA (4-4-2) - Olsen; Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen

​INGHILTERRA (3-5-2) - Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young; Sterling, Kane.



RUSSIA (3-4-2-1): Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Sergei Ignashevich; Smolnikov, Kuziaev, Zobnin, Zhirkov; Golovin, Cheryshev; Dzyuba.

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic.



DOVE VEDERLE IN TV - Entrambe le gare saranno visibili in diretta su Canale 5 e su Mediaset Extra.