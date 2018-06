Pontus Jansson, difensore della Svezia, ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine della partita persa dagli scandinavi contro la Germania.



Queste le sue dichiarazioni: "Sto molto meglio oggi, abbiamo fatto una grande partita come squadra ma la Germania è una buona squadra. Ora sì è dura. Il rigore? L'ho visto dalla panchina ed era sicuro rigore, non lo so, c'è il VAR... secondo me era rigore. Abbiamo una grande chance se vinciamo contro il Messico di andare avanti, è dura ma abbiamo una grande chance".