Il portiere della Svezia, ex Roma e Cagliari, Robin Olsen ha parlato così dopo la clamorosa sconfitta per 3-0 contro l’Azerbaigian nelle qualificazioni a Euro 2024.



LE PAROLE - "Quello che è successo è davvero vergognoso. Sono sconvolto, questa cosa va risolta adesso. Ho parlato nello spogliatoio ma lasciamo perdere, dobbiamo vergognarci, io mi vergogno. Fa davvero male perdere così. Ci meritiamo tutte le critiche che riceveremo. Non le leggerò, ma mi aspetto critiche feroci. Nessun giocatore merita di essere elogiato. A fine partita mi sono sentito in imbarazzo, mi sono allontanato e mi sono tolto la maglietta come scusa, non potevo fare altro. Sono venuti qui per vedere questa m…. Era il minimo che potessi fare".