Mancano solo due partite per definire il quadro dei quarti di finale, si parte alle 16: a San Pietroburgo si affrontano Svezia e Svizzera, chi supererà il turno sfiderà poi la vincente di Colombia-Inghilterra.



STATISTICHE E PRECEDENTI - 29° confronto tra le due formazioni, primo assoluto in una Coppa del Mondo, gli ultimi precedenti sorridono agli scandinavi: imbattuti negli ultimi tre confronti (1 vittoria, 2 pareggi), l'ultimo successo degli elvetici risale al 1994 in un match di qualificazione agli Europei. La Svezia (prima nel gruppo che ha visto l'eliminazione della Germania) cerca di ottenere, alla 50° partita in una Coppa del Mondo, per la prima volta nella sua storia due vittorie consecutive in un Mondiale fuori dal proprio Paese (ci è riuscita solo in casa nel 1958), ma la Svizzera (seconda alle spalle del Brasile nella fase a gironi) è avversario tosto: una sola sconfitta nelle ultime 25 partite giocate.



Fischio d'inizio alle 16, su Calciomercato.com la diretta di Svezia-Svizzera.