Dulcis in fundo, si concludono questa seradopo la sfida del pomeriggio tra Inghilterra e Germania,a Wembley, Londra, si affrontano, nell'ultima sfida a eliminazione diretta prima dei quarti. Le due nazionali hanno raggiunto la fase finale da sorprese, ma in maniera molto differente: la Svezia ha convinto e vinto il Gruppo E davanti alla Spagna, l'Ucraina ha sofferto e si è qualificata per il rotto della cuffia come terza del Gruppo C, dietro a Olanda e Austria. Oltre all'ex Pallone d'Oro rossonero in panchina, tanta Italia in campo, nonostante l'assenza di Zlatan Ibrahimovic: da una parte lo juventino Dejan Kulusevski e il doriano Albin Ekdal, dall'altra l'atalantino Ruslan Malinovskyi. Occhio anche a Isak e Yaremchuk, rivelazioni del torneo finora.Quinto incontro tra Svezia e Ucraina, con l’unica vittoria del team nordico arrivata in un’amichevole nell’agosto 2011: per il resto un pareggio e due vittorie in favore della squadra di Kiev.Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak.Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Kryvstov, Matviyenko; Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.​