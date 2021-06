Si è acceso l'Europeo. Questa sera, una fra Svezia e Ucraina raggiungerà l'Inghilterra ai quarti di finale. Se sul campo la sfida è equilibratissima, anche sugli spalti non sarà meno avvincente. Sarà decisiva la prestazione due dei giocatori più rappresentativi ed in forma, Olexandr Zinchenko e Victor Lindelof. Sugli spalti, invece, gli occhi saranno tutti addosso alle loro dolci metà, l' incantevole giornalista ucraina Vlada Sedan, nota in Italia come la "Diletta ucraina" e la famosa influencer e modella svedese Maja Nilsson.