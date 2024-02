Svilar: 'La serata col Feyenoord resterà sempre nel mio cuore'

"I rigori con il Feyenoord un sogno. Serata che rimarrà sempre nel mio cuore ma ora andiamo avanti". Lo ha ribadito Mile Svilar, ieri sera presente insieme a Bryan Cristante, Edoardo Bove e Tommaso Baldanzi, a una serata evento presso La Lanterna, per il lancio della sponsorizzazione tra la Roma e JD che diventerà Official Retail Partner del club giallorosso a partire dalla stagione 2024-'25. E' stata l'occasione per ascoltare anche le parole di Cristante :"È sempre bello vincere, è il nostro lavoro, vincere a Roma la Conference poi è stata un emozione fortissima". Bove si è soffermato sul suo percorso dalle giovanili alla prima squadra. "E' quello che auguro a tutti i ragazzi della Primavera, arrivare con i grandi senza andare in prestito è il massimo", ha detto il centrocampista giallorosso, anticipando le conclusioni di Baldanzi che si è soffermato sul suo arrivo nella Capitale sottolineando come "l'ambientamento proceda benissimo".