Svilar, terzo per parate in Europa: la Premier lo punta

Anche i numeri sorridono a Mile Svilar: 6 clean sheet in 17 presenze stagionali (3 con De Rossi). In Europa League è il terzo portiere con più parate (32) dietro a Luney del Qarabag (44) e Vindhal dello Slavia Praga (36). Può essere il portiere del futuro giallorosso. È chiaro, andrà rivisto il contratto (ora guadagna 700mila euro fino al 2027) e capire cosa dirà il mercato. Perché a Trigoria vogliono goderselo, non va dimenticato come il club entro giugno dovrà fronteggiare il problema delle plusvalenze (una quarantina di milioni ad oggi, senza Champions). E Svilar in poco tempo ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club inglesi tra cui West Ham e Wolverhampton.