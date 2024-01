Sorpresa Mourinho: Svilar titolare in Milan-Roma

A poche ore dalla sfida con il Milan, una sorpresa in casa Roma: niente Rui Patricio, a San Siro, nella partita valida per la 20ª giornata di Serie A, tra i pali giallorossi ci sarà Mile Svilar dal 1'. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui José Mourinho - assente per squalifica - avrebbe deciso di non schierare il portoghese titolare e di affidarsi al portiere serbo nato ad Anversa.



DEBUTTO IN QUESTA SERIE A - In attesa della conferma dalle distinte ufficiali di Milan-Roma, per Svilar si tratterebbe della prima presenza in Serie A in questa stagione: l'ex portiere del Benfica infatti è stato sin qui utilizzato nelle sei giornate del girone di Europa League e agli ottavi di Coppa Italia contro la Cremonese. Non si tratta del debutto assoluto in A per il classe '99: l'esordio in campionato con la Roma era arrivato il 14 maggio 2023 contro il Bologna.



PERCHE' RUI PATRICIO NON GIOCA MILAN-ROMA? - Ancora da chiarire le motivazioni che portano all'esclusione di Rui Patricio dall'undici titolare in favore di Svilar. Stando alle prime ricostruzioni, la mossa non sarebbe dettata da questioni fisiche dell'estremo difensore portoghese, ma si tratterebbe di una scelta tecnica.