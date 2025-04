Svilar: "Voglio restare alla Roma. De Rossi l'allenatore più importante della mia vita"

Getty Images

, portiere della, si racconta in una lunga intervista al Corriere dello Sport, della quale riportiamo i passaggi salienti.“Non capisco la fretta, ho un contratto fino al 2027. Non c’è bisogno di fare casino. Sembra che questa vicenda importi più a voi che a me. I soldi contano ma il posto in cui stai bene e in cui vedi un progetto conta di più”.“Io spero proprio di sì. lo voglio che sia così al cento per cento e lo vuole anche la mia famiglia. Siamo felicissimi a Roma e alla Roma”.

“Corretto. Ma ci frequentavamo poco perché lui è di madrelingua francese e io olandese. Poi è arrivato il Benfica”.“Sicuramente non per denaro, avrei guadagnato di più all’Anderlecht. In realtà ero un ragazzino impaziente. Pensavo che partire potesse aiutarmi, in un percorso di crescita. Lì erano cresciuti Ederson e Oblak, due grandi portieri. Ho immaginato di poter ripetere il loro percorso”.

“Lo avevo messo in preventivo. E non ho niente contro Mourinho che aveva le sue gerarchie e preferiva puntare su Rui Patricio, tra l’altro un ragazzo top che mi ha aiutato anche dopo”.“Sì ma credo che se non ci fosse stato il cambio di allenatore la promozione non sarebbe stata definitiva”.“Daniele è stato l’allenatore più importante della mia vita. Non dimenticherò ciò che ha fatto per me. Sin dalla prima settimana, quando mi comunicò che non avrei giocato ma che credeva in me. In sette anni nessuno mi aveva mai spiegato una decisione tecnica”.

“Mai, sapevo che prima o poi il mio momento sarebbe arrivato. Al Benfica qualche volta ho pensato di cambiare, qui no”.