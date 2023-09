Sono diversi i club interessati a Jesse Lingard, svincolato dopo i mesi passati al Nottingham Forest. Come riporta Football Insider, potrebbe aprirsi un'opportunità nel campionato turco con Galatasaray e Fenerbahce interessati alle sue prestazioni. In Inghilterra però gli estimatori non mancano visto che il West Ham potrebbe unirsi alla corsa per acquistare il jolly d'attacco.