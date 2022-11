Nuova giornata ricca di partite nei Mondiali in Qatar. Ad aprire il programma è la sfida tra Svizzera e Camerun nel girone G, quello del Brasile. Gli africani vogliono spezzare la serie di 7 sconfitte consecutive nella rassegna iridata; per gli elvetici invece, che hanno estromesso l'Italia, un debutto subito decisivo per le velleità di qualificazione agli ottavi. Al Al Janoub Stadium, calcio d'inizio alle 11. Yakin si affida alla vecchia guardia con Ricardo Rodriguez e Shaqiri mentre l'ex Juve Zakaria va in panchina, per il Camerun tante conoscenze del nostro campionato. Dall'ex Torino Nkoulou al veronese Hongla. Le stelle però, oltre a Choupo-Moting, sono Onana e Anguissa.



Le formazioni ufficiali:

Svizzera (4-2-3-1): Sommer - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo. Ct: Yakin.



Camerun (4-4-2): Onana - Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo - Anguissa, Hongla, Gouet, Toko Ekambi - Mbeumo, Choupo-Moting. Ct Song.