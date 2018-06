Prosegue il programma del terzo turno della fase a gironi dei Mondiali. Di scena il Gruppo E con Brasile-Serbia e Svizzera-Costa Rica. Dopo il successo in rimonta sui balcanici, la formazione di Vladimir Petkovic va a caccia del tre punti per assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale. Già eliminata la Costa Rica, che dopo la sconfitta in extremis contro il Brasile vuole concludere nel migliore dei modi l'avventura in terra russa. Gli elvetici sono a quota 4, insieme al Brasile (ma con una peggiore differenza reti), mentre la Serbia è ferma 3; ancora fermi a 0 Los Ticos.



PRECEDENTI E STATISTICHE - Si tratta del terzo confronto tra Svizzera e Costa Rica, il primo in una competizione ufficiale. Nei precedenti incontri è arrivato un successo per parte. Gli elvetici sono imbattuti da quattro partite ai Mondiali contro formazioni della confederazione della CONCACAF: l'ultima sfida risale al 2014 con la vittoria sull'Honduras. La Costa Rica non batte una squadra europea nella Coppa del Mondo da cinque incontri (3 pari e 1 sconfitta). Nei primi 180 minuti, la Svizzera ha segnato e subito gol in entrambe le gare, mentre la Costa Rica non è ancora riuscita ad andare in rete. Stephan Lichtsteiner è pronto a disputare la sua decima partita: si tratta del record di presenze per un giocatore svizzero al Mondiale.