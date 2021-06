Breel-Donald Embolo, attaccante della Svizzera, parla dopo l'1-1 contro il Galles, nel debutto a Euro2020 degli elvetici: "Si poteva fare qualcosa di più. Qualche opportunità l'abbiamo avuta però non sono riuscito a sfruttarla. Dopo l'1-0 siamo stati un po' troppo passivi, non siamo riusciti a concludere qualche azione di contrattacco. E' un peccato. Abbiamo giocatori di qualità, peccato non aver portato a casa il risultato massimo ma dobbiamo avere un bel morale dopo questa partita. Importante non aver perso? E' importante, abbiamo preso un punto. Sappiamo che possiamo fare di più, analizzeremo la partita guardando avanti e ai nostri avversari che andremo ad affrontare".