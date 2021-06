Remo Freuler, centrocampista di Atalanta e Svizzera, parla in tv dopo la vittoria sulla Francia agli ottavi di Euro2020: "Contro l'Italia abbiamo sbagliato quasi tutto, dopo quella partita ci siamo parlati e ci siamo detti che non potevamo più scendere in campo in quelle condizioni. Ora ci aspetta un'altra squadra forte come la Spagna, metteremo tutto il cuore per ottenere un buon risultato".