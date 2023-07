La norma che riguarda il limite imposto all'acquisto degli extracomunitari in Italia è stringente e limita a due, massimo tre nel caso in cui non ce ne siano in rosa, gli arrivi possibili per giocatori di nazionalità non comunitaria. Questo vale anche per quei Paesi che, pur geograficamente in Europa, non fanno parte dell'Unione Europea, come l'Inghilterra, ma non come la Svizzera: "I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari", recita un comunicato FIGC del 2020. Quindi Noah Okafor non occupa il posto che nei piani del Milan dovrebbe essere di Samu Chukwueze.