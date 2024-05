Svizzera, i pre-convocati per gli Europei: Sommer, Okafor e altri 4 calciatori di Serie A

Presenti sei giocatori della Serie A italiana: il portieredell'Inter, l'attaccantedel Milan, il difensoredel Torino e il triodel Bologna. Da questa lista dovranno poi essere tagliati 9 calciatori.- La nazionale rossocrociata si è qualificata come seconda in classifica nel gruppo I con 17 punti in 10 partite (4 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta)

- A giugno ci sono gli ultimi due test amichevoli: il 4 con l'Estonia e l'8 con l'Austria. La Svizzera è inserita nel gruppo A: il 15 giugno gioca contro l', il 19 con lae il 23 contro i padroni di casa della: Marwin Keller, Gregor Kobel, Pascal Loretz, Yvon Mvogo, Yann Sommer.: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Nico Elvedi, Ulisses Garcia, Albian Hajdari, Bryan Okoh, Becir Omeragic, Ricardo Rodriguez, Fabian Schar, Leonidas Stergiou, Silvan Widmer, Cedric Zesiger.: Michel Aebischer, Uran Bislimi, Remo Freuler, Ardon Jashari, Fabian Rieder, Vincent Sierro, Renato Steffen, Filip Ugrinic, Granit Xhaka.

: Zeki Amdouni, Kwadwo Duah, Breel Embolo, Joel Monteiro, Dan Ndoye, Noah Okafor, Xherdan Shaqiri, Ruben Vargas, Andi Zeqiri, Steven Zuber.