Il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, non ha potuto nascondere, ai microfoni di RSI, la propria delusione: “In molti non stavano bene. Widmer aveva la febbre ma anche Schar ed Elvedi non stavano bene. Per questo abbiamo dovuto cambiare il nostro sistema di gioco. Penso sia inutile, però, parlare dei singoli e del posizionamento in campo. Semplicemente, non eravamo pronti”.