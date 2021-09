7,5: Il rigore parato è la ciliegina sulla torta, ma ha all'attivo altri 3 interventi strepitosi che salvano il risultato.5,5 Contiene bene Insigne nell'1 contro 1, ma spesso soffre i tagli alle spalle6,5 Sempre attento, aiuta in raddoppio i compagni e riesce a bloccare più volte Immobile.5,5 Pericolosissimo di testa, meno se attaccato in velocità o in profondità come successo più volte nel primo tempo.4,5 Un primo tempo in sofferenza, un secondo disastroso dove prima sbaglia un rilancio e poi stende Berardi concedendo un rigore da matita rossa che Jorginho sbaglia.(dal 63'6,5 Più attento e fisico limita prima Zaniolo e poi Chiesa)5,5 cerca tanto il dialogo coi compagni, ma spesso si perde in posizioni non sue.6,5 Vero e proprio equilibratore, sostituisce Xhaka al meglio e quando serve usa le maniere forti per fermare gli azzurri.6 La prima cosa che si nota di lui è che è incredibilmente falloso, ma dà anche un grande fastidio fra le linee svariando e non dando mai un punto di riferimento per i difensori azzurri.(dal 63'6,5 Si piazza in copertura davanti alla difesa e dà una grossa mano a Frei)5,5 Si vede raramente e fatica ad incidere.(dal 71'5,5 Anche lui non si vede quasi mai)6,5 È il più attivo dei suoi e mette spesso in difficoltà Di Lorenzo che però ribatte colpo su colpo(dal 63'6 Un paio di accelerazioni che costringono Di Lorenzo agli straordinari).6 Fa a sportellate con Chiellini e Bonucci per tutta la gara, ma fatica a rendersi pericoloso.(dall'86sv)Ingabbia l'Italia e riduce al minimo le occasioni da gol azzurre. Ricardo Rodriguez lo tradisce, ma con le tante assenze non si poteva chiedere di più.6: Due parate nel finale, ma ordinaria amministazione6 Zuber prima e Vargas poi lo attaccano e lo tengono basso. Poteva spingere di più6 Dal suo lato non si passa quasi mai, ma rispetto al solito è più frettoloso e impreciso nei passaggi5,5 Tanta fatica che spesso compensa con l'esperienza, ma è sempre al limite.6 Dal suo lato c'è spazio, ma raramente i compagni riescono ad innescarlo.5,5 Tanto movimento, ma raramente incisivo. Ha vissuto momenti migliori, anche fisicamente non è al top(dal 90'sv)4,5 Una gara apatica in cui manca in lucidità e qualità e il rigore calciato così male pesa come un macigno sull'intera gara e forse sul percorso di qualificazione azzurro.6 Fra i tre è il più voglioso di spaccare la partita. Prova giocate e lanci che spesso gli riescono, ma cala nella ripresa(dal 77'sv)Non è in forma e si vede. La scelta di Mancini di preferirlo a Chiesa in realtà rende perché per la punta si procura un rigore e nel primo tempo la più limpida delle occasioni 1 contro 1 con Sommer ce l'ha, peccato che la sbagli clamorosamente.(dal 595,5 Doveva essere la mossa risolutrice della ripresa, ma anche lui entra con la miccia bagnata e non riesce mai a diventare pericoloso).4,5 Fatica ancora, fatica troppo e sbaglia anche le cose più semplici come stop e passaggi da vicino. In Azzurro non è tranquillo e il gol che non arriva mai non lo aiuta.(dal 59'5,5 Ha tanta voglia di fare e si vede. Svaria molto, ma sbaglia altrettanto)5,5 Rispetto a Immobile almeno lui le occasioni da gol riesce a costruirsele. Peccato che davanti a Sommer spesso si fa ipnotizzare(dal 90'sv)La mossa Berardi per Chiesa dal 1' paga a tratti, ma tarda coi campi quando nel secondo tempo tutti gli azzurri calano. Inspiegabili i due cambi al 90esimo, ma il problema più grande è che davanti non si riesce più a segnare e l'ennesimo pareggio non è un bel segnale.