Appuntamento da non sbagliare perQuesta seragli Azzurri sono chiamati a un match fondamentale per il proseguimento delledopo la splendida vittoria degli Europei e il ritorno in campo a Firenze con il deludente 1-1 contro la Bulgaria: al St. Jakob Park di Basilea c'è la temibile, appena subentrato a Vladimir Petkovic in carica dal 2014, sicuramente l'avversaria più ostica del girone, in grado di eliminare la Francia a Euro 2020 e seconda in classifica nela quota 6 punti, meno 4 dall'Italia capolista dopo tre vittorie e un pari, ma con due gare in meno. Impegno cruciale per Mancini e i suoi, che devono uscire dal territorio svizzero senza sconfitta, per non complicare oltremodo il percorso verso il Mondiale, mettendo a rischio il primo posto e incappando nuovamente nell'incubo spareggi, costati cari cinque anni fa contro la Svezia. L'ultima volta che le due nazionali si sono affrontate è stato poco più di due mesi fa, nella fase a gironi dell'Europeo: l'Italia vinse senza problemi per 3-0 con la doppietta di Locatelli e il gol di Immobile, entrambi titolari questa sera con l'assenza di Verratti. Ma in casa elvetica, con il Mondiale da conquistare, sarà un'altra storia, anche perché l'Italia non ha mai vinto in Svizzera in gare ufficiali.In 59 precedenti giocati il bilancio è di 29 successi italiani, otto trionfi rossocrociati e 22 pareggi. Se consideriamo solo le gare valide per le qualificazioni mondiali nei quattro match disputati si contano una vittoria per l’Italia (20 ottobre 1973 stadio Olimpico di Roma 2-0), due pareggi e un successo elvetico (primo maggio 1993 1-0 al Wankdorfstadion di Berna). In generale negli scontri diretti gli Azzurri hanno realizzato complessivamente 108 reti e ne hanno subite 67.Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, F. Frei, Sow; Steffen, Zuber; Seferovic.​Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella,, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne