Dopo il pareggio con la Bulgaria per 1-1, l'torna in campo e gioca questa sera contro lala quinta giornata del girone per le qualificazioni al Mondiale in Qatar del 2022. Una prova importante, contro un avversario che abbiamo già affrontato durante l'Europeo ma con adesso un nuovo ct (Yakin, al posto di Petkovic). Se i ragazzi didovessero vincere, la strada per il primo posto nel gruppo C sarebbe abbastanza spianata.Oggi, ore 20:45tv: Rai Uno: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Zuber, Sow, Fassanacht, Frei, Steffen; Seferovic.: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.