limita Immobile nel primo tempo, incolpevole sui gol.se preso in velocità va in difficoltà. Il fisico non bastaserata no, anche quando si tratta di costruire da dietro (dal 58’entra bene in gara, sfiora il 2-1, un bel peperino): lento in occasione del gol dell’Italia, sempre insicuroSpinazzola è uno spauracchio, spesso dà l’idea del vorrei ma non posso (dal 58’6: tiene basso Spinazzola, entra con coraggio)Petkovic lo preferisce a Zakaria, sbagliando. Esce dal campo a pezzi. Ad uccidere Remo a Roma, questa volta, non è Romolo, ma il centrocampo azzurro. (Dal’83’: sv)uomo d’esperienza e di ordine, fa il compitino in fase di costruzione, poco o nulla in fase di rottura.il primo tiro è suo, sbilenco da lontano. Ha il merito di provarci, ma l’RR del Wolfsburg è un ricordo sbiadito. Con Zuber in campo scala nei tre di difesaper Mancini è una “mezzapunta fortissima, una delle migliori d’Europa”, Shaq gioca una partita su tutto il fronte offensivo, con l’atteggiamento di chi vuole dimostrare qualcosa. E’ l’ultimo a mollare (dal 76’5: non combina nulla)prova insipida, l’Italia non gli fa vedere palla. Corre poco e male, non è il riferimento che dovrebbe essere (dal 46’: entra e si prende subito il giallo per un intervento in ritardo su Bonucci. Si vede poco)con la sua velocità mette in difficoltà i centrali azzurri, ma non basta: stesso 11 visto con il Galles, stesse risposte deludenti. La Svizzera gioca solo il secondo tempo, avanza il baricentro quando è troppo tardi. Male la difesa, questo Seferovic è un fantasma. Perché non mettere prima Zuber?