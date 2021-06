Vladimir Petković, allenatore della Svizzera, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Italia: “E’ bello tornare a Roma, dopo 8 anni. E' una bella emozione. In campo sono andato verso sinistra, poi mi sono accorto che la panchina giusta era quella di destra. Ma sulla panchina di destra è arrivato il successo migliore con la Lazio. Dobbiamo avere rispetto per l’Italia, ma non troppo. Dobbiamo frenare il loro entusiasmo. Sono favoriti, non solo per vincere il girone. Dobbiamo sorprenderli, giocando il nostro calcio. Dobbiamo essere più veloci e più cinici sottoposta. Dobbiamo dare il 120%”.