Xherdan Shaqiri non ha nascosto l’amarezza dopo la sconfitta per 6-1 della sua Svizzera, subita per mano del Portogallo: "Abbiamo saputo del cambio di modulo solo in giornata. Ma siamo professionisti e dovremmo saperci adattare ai cambiamenti. Il piano non ha funzionato. Chiedo scusa a tutti i tifosi".