Xherdan Shaqiri, trequartista della Svizzera, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Italia: “Non vedo l’ora di ritrovare Roberto, sono felice che le cose vadano bene per lui, è un grande allenatore. Sono favoriti alla vittoria finale, sono contento per lui. Non è un’Italia tradizionale, è spettacolare, gioca un calcio offensivo, noi cercheremo di creargli dei problemi, di fare gol. Non prendono gol da 9 partite, ci sarà un motivo. Cosa ha in più delle altre? E’ una squadra con grande equilibrio, tra il reparto offensivo e quello difensivo, sicuramente non ci sono grandi giocatori come in passato, come Pirlo, ma è più squadra”.