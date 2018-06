La Fifa ha deciso: gli svizzeri Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri e Stephan Lichtsteiner saranno multati per aver festeggiato il gol al Mondiale contro la Serbia con il simbolo nazionale dell'Albania, l'aquila a due teste. I giocatori non sono stati squalificati né la Federazione svizzera ha deciso di sospenderli: per cui, potranno giocare le prossime partite con la nazionale in questa Coppa del mondo. La Fifa ha preso la decisione di sanzionare Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri con un avvertimento e una multa di 10.000 franchi svizzeri per condotta antisportiva. Un avvertimento e una sanzione da 5.000 franchi sono stati applicati anche al capitano della Svizzera, Stephan Lichtsteiner.