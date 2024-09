Getty Images

Svizzera-Spagna: formazioni e dove vederla in tv e streaming

FA

11 minuti fa



Prosegue il programma della UEFA Nations League e nella seconda giornata si sfidano Svizzera e Spagna nel gruppo 4 di Lega A.



Nella prima giornata gli iberici di Murat Yakin sono stati sconfitti 2-0 dalla Danimarca, reti del leccese Patrick Dorgu e di Pierre-Emile Hojbjerg.



Pareggio invece per le Furie Rosse di Luis De La Fuente, 0-0 a Belgrado contro la Serbia del milanista Luka Jovic, che nel primo tempo si è divorato un'occasione a tu per tu con il portiere spagnolo David Raya.



Tutte le informazioni su Svizzera-Spagna: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.