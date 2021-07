(calcio d'inizio alle ore 18) è una gara valida per i quarti di finale a Euro 2020. Si gioca in Russia, a San Pietroburgo. L'ex lazialeDall'altra parte l'ex romanistas. Chi passa il turno vola in semifinale martedì sera a Wembley contro la vincente di Belgio-Italia (ore 21).PROBABILI FORMAZIONISvizzera-Spagna (ore 18 in diretta tv su Sky Sport)SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo. CT: Petkovic.SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Gerard Moreno. CT: Luis Enrique.Arbitro: Oliver (Inghilterra), assistenti Burt e Bennett, Ovidiu quarto uomo.