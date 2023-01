Brutte notizie per il calcio svizzero che perde un suo storico club. La pretura di Mendrisio, riporta Rsi Sport, ha ufficialmente decretato il fallimento del Chiasso FC, che chiude la sua avvenutra sportiva dopo oltre cento anni di storia. La nuova proprietà che si era presentata soltanto due settimane fa, infatti, avrebbe dovuto garantire un versamento a copertura delle perdite che, tuttavia, non è mai arrivato nelle casse rossoblu.