Xhaka è pronto ad allenarsi a Roma. In giallorosso? Forse. Di sicuro con la maglia della Svizzera. La nazionale elvetica, infatti ha scelto come proprio quartier generale il Tre Fontane, centro sportivo della Primavera giallorossa. La squadra di Petkovic si allenerà nel complesso situato in zona EUR ed è inserita nel Gruppo A di Euro 2020 con Italia, Galles e Turchia. A guidarli con la fascia di capitano ci sarà ovviamente Granit Xhaka, mediano dell'Arsenal osservato speciale della Roma.