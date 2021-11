"Grazie per aver fermato l'Italia". Lamantiene la promessa e ripaga l'per lo 0-0 con gli Azzurri di Mancini, che ha permesso agli elvetici di strappare il pass per i Mondiali di Qatar 2022. Il ct, come si vede nel video pubblicato dalla federazione svizzera, ha preparato(come i 93' di imbattibilità dei britannici) da spedire come dono all'Irlanda del Nord, sulle note di 'Sweet Caroline', canzone simbolo dei tifosi nordirlandesi.