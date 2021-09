ai microfoni della tv svizzera 'RSI', il commissario tecnico della Svizzera Murat Yakin ha così commentato lo 0-0 maturato questa sera a Basilea contro l'Italia: "Oggi abbiamo giocato da squadra vera e con grande solidarietà contro una compagine forte. Ciascun giocatore si è spinto fino ai suoi limiti. Non siamo partiti benissimo ma poi via via le cose sono andate meglio fino a riuscire a prendere il controllo del gioco nella ripresa. Alla fine conquistiamo un punto importante, che deve darci morale. Contro l'Irlanda del Nord sarà un'altra partita, il tempo per recuperare sarà poco ma le energie ci sono".