Svoboda rimane al Venezia? L'agente: "E' felice, pensa solo al rientro in campo dopo l'infortunio"

Benjamin Bertram, agente del difensore austriaco del Venezia Michael, ha parlato a Ok Calciomercato delle prospettive future del suo assistito, alle prese con la rottura del crociato patita il 14 dicembre scorso:“Nella prima parte della stagione ha potuto aiutare molto la squadra. L’infortunio è stato purtroppo un grande ostacolo, perché era un leader in campo per il Venezia e, grazie alle prestazioni con i lagunari, ha mosso i primi passi in Nazionale. Adesso cerca di stare il più possibile con la squadra e assiste anche alle partite in casa, sostenendo i compagni da fuori dal campo”.

- “Adesso non sono più in zona retrocessione e spero ci rimangano fino alla fine della stagione. La squadra sta dando tutto ciò che ha e merita la salvezza”.- “L’allenatore ha avuto un grande impatto sulla squadra e in particolare su Michael. Il mister lo ha sempre supportato e lo ha aiutato molto a crescere in Serie A”.- “Svoboda è molto felice a Venezia, il suo obiettivo è la riabilitazione per tornare in campo il prima possibile. Tutto il resto verrà discusso in futuro”.