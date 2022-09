Svolta storica per Champions League, Europa League, Conference League e Supercoppa europea: per la prima volta le competizioni UEFA saranno presenti su Football Manager, videogioco manageriale realizzato da Sports Interactive e SEGA che uscirà con l'edizione del 2023 il prossimo 8 novembre. Per la prima volta, inoltre, il titolo riguarderà anche PlayStation 5.



Miles Jacobson, direttore studi di Sports Interactive, ha dichiarato: "Football Manager 2023 segna un altro significativo passo avanti per la serie Football Manager poiché introduciamo le competizioni UEFA per club e portiamo il gioco su PlayStation 5. L’aggiunta di queste competizioni storiche è l’ideale per tutte le parti coinvolte e aggiungerà un altro elemento dinamico e stimolante per i fan che rende l’edizione di quest’anno la simulazione di gestione del calcio più realistica disponibile".



Inclusa nell'accordo di licenza anche la UEFA Women's Champions League, che però non comparirà in Football Manager 2023 e farà il suo debutto nelle versioni future del gioco.