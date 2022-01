Il Parlamento francese ha definitivamente deciso di adottare, con un ultimo voto all'Assemblée Nationale, il progetto di legge che instaura il “pass vaccinale”, l'equivalente del super green pass italiano. che si applicherà ovviamente a tutti gli atleti, compresi quelli provenienti dall'estero per una competizione in Francia, e riguarderà anche le Coppe europee di calcio.

La conferma dal ministro Roxana Maracineanu: "Appena sarà promulgata la legge, il pass vaccinale diventerà obbligatorio per l'ingresso negli stadi per tutti gli spettatori e per i professionisti francesi o stranieri".