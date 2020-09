La stella del calcio giapponese Yuki Nagasato, classe 1987, con la Nadeshiko campionessa del mondo nel 2011 e argento olimpico a Londra 2012, è la prima donna a giocare un campionato maschile del Sol Levante. L'ex Wolfsburg e Chelsea, l'anno scorso al Chicago Red Stars, ha firmato per l'Hayabusa Eleven, club della prefettura di Kanagawa. Tornerà negli States, a Chicago, per l'inizio della nuova stagione.



PRECEDENTI - In Europa è storia recente il caso della 19enne olandese Ellen Fokkema che giocherà in quarta divisione con il Foarut e – nel 2018 – la canadese Stephanie Labbé, portire nel giro della nazionale, che non riuscì a firmare per il Calgary Foothills a causa del regolamento.