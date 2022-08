Dopo le pressioni della FIFA, le donne iraniane hanno avuto l’ok per entrare negli stadi a vedere le partite. Giovedì scorso, centinaia di loro, ha potuto assistere per la prima volta a una partita di campionato allo stadio Adadi di Teheran. Le donne avevano un ingresso separato dagli uomini ed erano sedute in un’altra zona dello stadio, ma è già un primo passo.