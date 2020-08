cosìdefinisce l’accordo di normalizzazione dei rapporti firmato da. L’annuncio di Trump arriva tramite l’account Twitter del presidente americano che brucia sul tempo il collega israeliano. Bibi (nomignolo con cui molti chiamano Netanyahu) aveva lasciato improvvisamente la riunione in corso per l’emergenza Covid, dichiarando chMa più che di accordo, in questo momento si parla. A far capire che si tratta di unin cui l’accordo ancora di fatto manca, sono le diverse dichiarazioni delle due parti.ma Netanyahu e Trump parlano solo di una sospensione momentanea. Le fazioniintanto fanno quadrato tra loro e unite dichiarano, che l’intesaEmirati, l’Arabia Saudita, l’Oman, il Qatar sono i paesi che hanno riallacciato i rapporti con Israele e l’impressione è quella che non saranno gli unici.Simbolicamente, l’accordo è storico perché tra Israele e i paesi dell’area ci sarannoAllargando però l’orizzonte degli eventi è possibile scorgere il vero obbiettivo dei paesi coinvolti.Intervistato dal Corriere della Sera, il politologo Vali Nasr ha detto: “Gli Usa tratteranno ancora con Teheran”. Poi c’è il problema Turchia: “in Libia, la vedono vicina al Qatar, presente in Libano, un attore regionale sempre più importante”. Nasr traccia così i contorni di uno scacchiere geopolitico complesso, come sempre è stato quello mediorientale. Trump e Netanyahu segnano una vittoria diplomatica di cui avevano ambedue bisogno. Netanyahu per distrarre l’opinione pubblica dalle accuse di corruzione e Trump per spendere un gettone di politica internazionale nella campagna elettorale per le presidenziali che si è appena aperta.