La Spagna si conferma uno dei Paesi più aperti all'innovazione tecnologica nel campo della distribuzione delle sue partite di calcio: ora la Copa del Rey sbarca su Twitch.



La RFEF ha infatti deciso di puntare sui nuovi media e, in particolare, sulla piattaforma di Amazon: come già accade per la Liga, la Federcalcio spagnola ha affidato a Ruben Martin, giornalista di COPE, l'incarico di riproporre tutti gli highlights della Coppa del Re gratuitamente sul suo canale Twitch.