La Nazionale spagnola, nelle ultime settimane al centro delle polemiche per quanto riguarda il caso Rubiales-Hermoso, fa un passo importante verso l'equiparazione delle due formazioni, quella maschile e quella femminile. Con un comunicato ufficiale la Real Federacion Espanola de Futbol ha annunciato di aver adottato la nomenclatura "Seleccion Espanola de Futbol" ovvero "Nazionale Spagnola di Calcio", sia per quanto riguarda la formazione maschile sia per quanto riguarda la femminile.



NESSUNA DISTINZIONE - Le nomenclature precedenti si distinguevano perché al femminile era presente la formula "calcio femminile". "Non abbiamo bisogno, in alcun modo, di differenziare i marchi delle due squadre - ha dichiarato il presidente della federcalcio Pedro Rocha - A seconda del contesto, a seconda delle immagini che accompagnano il logo, si capisce perfettamente a chi ci riferiamo". Unificato anche il logo, che sarà dunque valido per entrambe le selezioni.